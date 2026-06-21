Mondial 2026-Tunisie : Ali Abdi en a pour tous

Le défenseur international tunisien Ali Abdi a tenu à présenter ses excuses aux supporters après la lourde défaite du onze national face au Japon (0-4), dimanche, lors de la Coupe du monde 2026. Cette déconvenue survient quelques jours seulement après la débâcle inaugurale contre la Suède (1-5).

Abdi a reconnu que les conditions de préparation n’étaient pas idéales, soulignant qu’il s’agissait d’un problème collectif. Selon lui, la Tunisie a disputé le Mondial avec une équipe largement remaniée, composée de joueurs qui n’avaient pas eu le temps de développer l’automatisme nécessaire.

Le défenseur a expliqué que les changements opérés à un mois du coup d’envoi, avec l’exclusion de plusieurs joueurs remplacés par des jeunes, ont compliqué la tâche du groupe. « Construire une sélection compétitive demande du temps et de la stabilité », a-t-il insisté.

Il a également rappelé que la plupart des équipes engagées avaient entamé leur préparation plusieurs mois auparavant, alors que la Tunisie a dû relever des défis majeurs dans un laps de temps réduit. « On ne peut pas préparer un Mondial en disputant quelques matches à peine, face à des adversaires qui se préparent depuis des années », a-t-il ajouté.

La Tunisie quitte ainsi la compétition dès le premier tour, après deux revers consécutifs. La défaite contre la Suède avait déjà coûté son poste au sélectionneur Sabri Lamouchi, remplacé par le Français Hervé Renard.