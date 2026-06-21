Mondial 2026-Tunisie : Le mea culpa de Renard

Le nouveau sélectionneur de la Tunisie, Hervé Renard, a réagi à la défaite de son équipe contre le Japon (0-4) lors de la Coupe du monde 2026. Le technicien français a affirmé endosser « l’entière responsabilité » du résultat, rappelant qu’il était venu pour diriger la sélection dans ce tournoi et aider les joueurs à offrir une meilleure prestation.

Renard a précisé qu’il ne souhaitait pas s’attarder sur les décisions administratives ou les choix antérieurs : « J’ai signé pour mener l’équipe nationale durant le Mondial. Mon rôle est d’accompagner les joueurs afin qu’ils puissent rivaliser et montrer un bon niveau. »

Le coach a insisté sur la nécessité de redonner confiance au groupe, soulignant que les joueurs avaient montré de la volonté en début de rencontre, mais qu’ils avaient été sanctionnés très tôt, ce qui a rendu le retour dans le match impossible.

Selon lui, la Tunisie n’a pas su protéger ses cages malgré une entame correcte, et la performance a progressivement décliné face à la puissance de l’adversaire.