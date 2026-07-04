Mondial 2026 : Un, deux, trois, Maroc

Le Maroc s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en dominant largement le Canada (0-3) lors du tout premier huitième de finale disputé au Houston Stadium.

Après une première période équilibrée et tendue, marquée par plusieurs cartons jaunes de part et d’autre, les Lions de l’Atlas ont haussé le ton dès le retour des vestiaires grâce à un superbe doublé d’Azzedine Ounahi, qui a débloqué la situation à la 50e minute avant de mettre les siens à l’abri à la 82e minute.

En toute fin de rencontre, l’attaquant Soufiane Rahimi a parachevé le succès marocain dans le temps additionnel (90’+8), scellant ainsi l’élimination des co-hôtes canadiens et confirmant le statut de favori du Maroc pour la suite de la compétition.