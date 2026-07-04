Mondial 2026 : Un, deux, trois, Maroc

04-07-2026

Le Maroc s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en dominant largement le Canada (0-3) lors du tout premier huitième de finale disputé au Houston Stadium.

Après une première période équilibrée et tendue, marquée par plusieurs cartons jaunes de part et d’autre, les Lions de l’Atlas ont haussé le ton dès le retour des vestiaires grâce à un superbe doublé d’Azzedine Ounahi, qui a débloqué la situation à la 50e minute avant de mettre les siens à l’abri à la 82e minute.

En toute fin de rencontre, l’attaquant Soufiane Rahimi a parachevé le succès marocain dans le temps additionnel (90’+8), scellant ainsi l’élimination des co-hôtes canadiens et confirmant le statut de favori du Maroc pour la suite de la compétition.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La France, comme en 98

04-07-2026

Mondial 2026 : Un, deux, trois, Maroc

04-07-2026

FTF : Hervé Renard a fermé la porte à la sélection

04-07-2026

Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le feu contre un monum

04-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

CM 2026 Mondial 2026 : La France, comme en 98
CM 2026 Mondial 2026 : Un, deux, trois, Maroc
CM 2026 Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le f
CM 2026 Mondial 2026 : L’Egypte dans l’histoir

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La France, comme en 98

04-07-2026

Mondial 2026 : Un, deux, trois, Maroc

04-07-2026

FTF : Hervé Renard a fermé la porte à la sélection

04-07-2026

Mondial 2026 : L’Argentine a joué avec le feu contre un monumental Cap Ve

04-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025