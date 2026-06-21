Mondial 2026 : La Tunisie enchaîne les débâcles

21-06-2026

Pour le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du monde, le Japon a signé une démonstration de force historique à Monterrey en surclassant la Tunisie 4-0, actant ainsi l’élimination prématurée des Aigles de Carthage dans ce groupe F.

Les Samouraïs Bleus ont asphyxié leurs adversaires dès le coup d’envoi grâce à l’ouverture du score rapide de Daichi Kamada (4e), avant que l’inévitable Ayase Ueda ne double la mise à la demi-heure de jeu d’une frappe puissante (31e).

Malgré l’arrivée récente d’Hervé Renard sur le banc tunisien pour provoquer un électrochoc après la débâcle face à la Suède, la sélection tunisienne est restée sans réponse en seconde période, concédant un troisième but par Junya Ito (69e) avant qu’Ueda ne s’offre un doublé de la tête en fin de match (83e).

En devenant la toute première nation asiatique à inscrire quatre buts dans une rencontre de phase finale de Mondial, le Japon s’empare de la deuxième place du groupe et se qualifie virtuellement pour les seizièmes de finale, tandis que la Tunisie quitte déjà la compétition par la petite porte après deux lourdes défaites.

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