Mondial 2026 : Victoire historique pour l’Égypte

22-06-2026

L’Égypte a décroché la toute première victoire de son histoire en Coupe du monde en renversant la Nouvelle-Zélande (3-1) au BC Place de Vancouver pour s’emparer seule de la tête du Groupe G.

Bousculés en première période, les Pharaons ont concédé l’ouverture du score dès la 15e minute sur un coup de tête puissant de Finn Surman suite à un corner idéalement botté par Tim Payne. Après avoir regagné les vestiaires menée au score, l’Égypte a affiché un tout autre visage au retour des vestiaires, profitant d’abord d’un arrêt décisif de son gardien Mostafa Shobeir avant d’égaliser à la 58e minute grâce à une tête de Mostafa Ziko sur un centre millimétré de Mohamed Hany.

Propulsée par son capitaine Mohamed Salah, désigné homme du match, la sélection égyptienne a pris l’avantage à la 67e minute sur une conclusion chirurgicale de la star de Liverpool, magnifiquement servie par Ziko, avant que Trézéguet ne mette définitivement les siens à l’abri d’un coup de casque décroisé à la 82e minute sur un corner de Salah.

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