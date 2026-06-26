Mondial 2026 : Zéro pointé pour la Tunisie ! Les Pays-Bas défieront le Maroc

Pour leur dernier match du Groupe F de la Coupe du monde 2026 au Kansas City Stadium, les Pays-Bas ont validé leur première place en s’imposant logiquement 3-1 face à une équipe de Tunisie déjà éliminée et en pleine crise.

Les Néerlandais ont plié la rencontre en seulement sept minutes sous une pluie battante : d’abord grâce à un but malheureux contre son camp d’Ellyes Skhiri (3e), puis sur une réalisation rapide de Brian Brobbey (7e) de la tête.

Après la pause, les Aigles de Carthage ont repris espoir grâce à une superbe tête décroisée de Hazem Mastouri à la 54e minute sur un corner d’Hannibal Mejbri, mais l’illusion a été de courte durée puisque Jan Paul van Hecke a définitivement mis les siens à l’abri à la 62e minute en provoquant un second but contre son camp tunisien dévié par Anis Ben Slimane.

Grâce à ce succès, les hommes de Ronald Koeman terminent en tête de leur poule avec sept points et s’offrent un seizième de finale prometteur contre le Maroc, tandis que la Tunisie quitte tristement la compétition avec un zéro pointé au compteur.