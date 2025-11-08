Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi
Voici les résultats complets des matches disputés ce samedi à la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans :
Groupe I :
Burkina Faso U17 2-1 République Tchèque U17
Etats-Unis U17 2-1 Tadjikistan U17
Classement : Etats-Unis U17 6 pts, République Tchèque U17 3 pts, Burkina Faso U17 3 pts, Tadjikistan U17 0 pt
Groupe J :
Panama U17 1-2 Paraguay U17
Irlande U17 2-1 Ouzbékistan U17
Classement : Irlande U17 6 pts, Ouzbékistan U17 3 pts, Paraguay U17 3 pts, Panama U17 0 pt
Groupe K :
Ouganda U17 1-1 Chili U17
Canada U17 0-0 France U17 2-0
Classement : France U17 4 pts, Canada U17 4 pts, Ouganda U17 1 pt, Chili U17 1 pt
Groupe L :
Arabie Saoudite U17 3-2 Nouvelle-Zélande U17
Mali U17 0-3 Autriche U17
Classement : Autriche U17 6 pts, Mali U17 3 pts, Arabie Saoudite U17 3 pts, Nouvelle-Zélande U17 0 pt