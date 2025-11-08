Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Voici les résultats complets des matches disputés ce samedi à la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans :

Groupe I :

Burkina Faso U17 2-1 République Tchèque U17

Etats-Unis U17 2-1 Tadjikistan U17

Classement : Etats-Unis U17 6 pts, République Tchèque U17 3 pts, Burkina Faso U17 3 pts, Tadjikistan U17 0 pt

Groupe J :

Panama U17 1-2 Paraguay U17

Irlande U17 2-1 Ouzbékistan U17

Classement : Irlande U17 6 pts, Ouzbékistan U17 3 pts, Paraguay U17 3 pts, Panama U17 0 pt

Groupe K :

Ouganda U17 1-1 Chili U17

Canada U17 0-0 France U17 2-0

Classement : France U17 4 pts, Canada U17 4 pts, Ouganda U17 1 pt, Chili U17 1 pt

Groupe L :

Arabie Saoudite U17 3-2 Nouvelle-Zélande U17

Mali U17 0-3 Autriche U17

Classement : Autriche U17 6 pts, Mali U17 3 pts, Arabie Saoudite U17 3 pts, Nouvelle-Zélande U17 0 pt

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025