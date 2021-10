Mouîne Chaâbani : « La finale de 2018 est inoubliable »

L’ancien coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouîne Chaâbani, a déclaré, dans une interview accordée à OnSport, que son ancien club passe par une période transitoire : « Je ne peux pas juger une équipe que je n’entraîne pas mais j’estime qu’après avoir gagné deux ligues des champions et enregistré le départ de cinq ou six joueurs, l’EST passe par une période transitoire. L’équipe actuelle va s’améliorer au fil des matchs ».

Interrogé à propos des matchs les plus difficiles disputés en ligue des champions par le club de Bab Souika, Chaâbani a souligné que la finale retour de 2018 est inoubliable : « C’était dur de renverser Al Ahly en le battant 3 à 0 après avoir été lésé par l’arbitre, Mahdi Abid Charef, lors de la première manche. Je pense qu’en 2021, le fait qu’on ait surestimé l’équipe cairote a précipité notre défaite ».

Concernant sa nouvelle expérience avec Al Masry, le technicien tunisien s’est montré optimiste : « Je comptais me reposer après mon départ de l’EST mais l’offre d’Al Masry, qui est un grand club, et le sérieux de ses dirigeants m’ont fait changer d’avis. Pour le moment, nous avons réussi l’essentiel en nous qualifiant au prochain tour de la CAF malgré les nombreuses absences et le manque de fraîcheur des joueurs ».