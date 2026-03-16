Moyen-Orient : au 17e jour de guerre, l’escalade se poursuit sur tous les fronts

Israël frappe Téhéran à l’aube

L’armée israélienne a annoncé ce lundi à l’aube mener une nouvelle vague de frappes à grande échelle contre Téhéran, au 17e jour d’une guerre ouverte entre Israël, les États-Unis et l’Iran. En réponse, l’armée iranienne a déclaré avoir ciblé des centres de sécurité israéliens, dont l’unité spéciale Lahav 433, avec des frappes de drones.

Le Liban s’enfonce dans la guerre

L’armée israélienne a annoncé ce lundi avoir lancé des opérations terrestres qu’elle qualifie de limitées et ciblées contre le Hezbollah dans le sud du Liban, présentées comme faisant partie d’un dispositif défensif visant à sécuriser le nord d’Israël. Le bilan humain au Liban continue de s’alourdir : les frappes israéliennes ont fait 826 morts et contraint plus de 800 000 personnes à fuir leur domicile, soit près de 15% de la population libanaise.

Dubaï visée, le Golfe sous pression

Un réservoir de carburant de l’aéroport international de Dubaï — le plus fréquenté au monde pour le trafic international — a pris feu à la suite d’un incident impliquant un drone iranien, perturbant davantage le trafic aérien régional. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté 61 drones en provenance d’Iran depuis la veille au soir, tandis que les Émirats arabes unis ont également signalé l’interception de missiles et de drones iraniens.

Le détroit d’Ormuz, pomme de discorde

Donald Trump maintient une pression croissante sur ses alliés pour débloquer la navigation dans le détroit d’Ormuz, menaçant l’OTAN de graves conséquences en cas de refus de contribuer à sa sécurisation. Le Japon et l’Australie ont toutefois fait savoir qu’ils n’envisageaient pas d’y envoyer des navires de guerre. Face à la flambée des prix du pétrole — le baril de Brent dépassant désormais les 106 dollars — l’Agence internationale de l’énergie a décidé de libérer en urgence une partie de ses réserves stratégiques mondiales.

Téhéran ferme la porte aux négociations

L’Iran a catégoriquement rejeté toute idée de négociation avec les États-Unis, son ministre des Affaires étrangères affirmant ne voir aucune raison de discuter. Israël a de son côté repoussé une proposition française de médiation avec le Liban, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar excluant tout pourparlers dans ce cadre.

Un patrimoine iranien meurtri

Le ministère iranien du Patrimoine culturel a recensé des dégâts sur au moins 56 musées et sites historiques à travers le pays, dont le palais du Golestan à Téhéran, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, touché dès les premiers jours du conflit.

La communauté internationale appelle au dialogue

Le secrétaire général de l’ONU António Guterres, en visite de solidarité à Beyrouth, a réaffirmé qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit et que seule la diplomatie peut y mettre fin. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part exigé de son homologue iranien la cessation des attaques contre les pays de la région, tout en réclamant la libération de deux ressortissants français détenus en Iran.

Gnetnews