Moyen-Orient : tensions autour du détroit d’Ormuz, incertitude sur les négociations irano-américaines

Les prix du pétrole s’envolent tandis que les pourparlers entre Washington et Téhéran restent suspendus à une décision iranienne. En marge, l’armée israélienne poursuit ses opérations au Liban-Sud.

La situation au Moyen-Orient demeure volatile ce lundi, entre incertitudes diplomatiques autour du dossier nucléaire iranien, tensions maritimes dans le golfe d’Oman et poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban.

Négociations irano-américaines : Téhéran n’a pas tranché

Alors que le vice-président américain J.D. Vance est attendu à Islamabad pour une nouvelle ronde de pourparlers, l’Iran n’a toujours pas confirmé sa participation. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a maintenu le flou sur la question, tandis que l’ambassadeur iranien à Moscou, Kazem Jalali, indiquait dans un entretien au quotidien russe Vedomosti que Téhéran se dit prêt à examiner diverses initiatives russes pour résoudre le conflit régional.

Le pétrole s’envole avec les tensions autour d’Ormuz

Les marchés pétroliers ont réagi vivement aux nouvelles tensions autour du détroit d’Ormuz. Le baril de Brent de mer du Nord progressait de plus de 5 % à 95,12 dollars, tandis que le WTI américain gagnait près de 6 % à 88,73 dollars.

Pékin a exprimé ses inquiétudes après la saisie par la marine américaine d’un cargo iranien dans le golfe d’Oman, appelant les deux parties à négocier. Le président chinois Xi Jinping a par ailleurs affirmé lors d’un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman que le détroit d’Ormuz devait rester ouvert à la navigation internationale.

Israël : polémique au Liban-Sud et poursuite des opérations

L’armée israélienne a confirmé qu’un de ses soldats en mission dans le sud du Liban était bien l’auteur d’une scène devenue virale sur les réseaux sociaux, le montrant frapper à coups de masse une statue de Jésus crucifié. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a condamné cet acte, qualifiant la statue de « icône religieuse catholique ». Par ailleurs, l’armée israélienne a procédé à la destruction de plusieurs habitations dans des localités du Liban-Sud dans le cadre de l’établissement d’une zone tampon.

Internet coupé en Iran depuis 52 jours

L’organisme de surveillance NetBlocks signale que la coupure d’Internet en Iran entre dans son 52e jour consécutif, sans que les autorités iraniennes n’aient fourni d’explication officielle sur la durée ou les motifs de cette interruption.