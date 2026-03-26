Moyen-Orient : Trump évoque des négociations secrètes, Téhéran dément et les missiles continuent de pleuvoir

Le président américain affirme que l’Iran veut un accord mais que ses négociateurs craignent pour leur vie. Pendant ce temps, les frappes se poursuivent et Washington annonce avoir détruit les deux tiers des capacités balistiques iraniennes.

La guerre des déclarations redouble d’intensité ce jeudi, en parallèle des échanges de missiles qui se poursuivent sans relâche entre l’Iran et Israël.

Trump : « Ils ont peur d’être tués par les leurs »

Devant des élus républicains du Congrès, Donald Trump a livré une explication inédite au démenti répété de Téhéran sur l’existence de négociations : selon lui, les responsables iraniens chargés de discuter d’un accord de paix avec Washington refusent de l’admettre publiquement par crainte de représailles internes. « Ils négocient, ils veulent vraiment conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu’ils pensent que sinon, ils vont se faire tuer par les leurs », a-t-il affirmé. Une version des faits que Téhéran continue de démentir catégoriquement, maintenant qu’aucun dialogue direct ou indirect n’est en cours avec les États-Unis.

Les missiles ne s’arrêtent pas

Sur le terrain, les hostilités sont loin de marquer une pause. L’armée israélienne a annoncé ce jeudi répondre à une nouvelle vague d’attaques de missiles iraniens tirés en direction d’Israël. Des sirènes d’alerte ont retenti dans le centre du pays, dans certaines zones de Jérusalem et de Cisjordanie occupée. « Les systèmes de défense antiaérienne sont en action pour intercepter la menace », a précisé l’armée dans un communiqué, plus de quatorze heures après la précédente attaque signalée.

Washington annonce avoir détruit les deux tiers des capacités balistiques iraniennes

L’armée américaine a par ailleurs déclaré avoir détruit les deux tiers des capacités de production de missiles iraniens depuis le début du conflit, une annonce qui, si elle se confirme, marquerait une dégradation significative du potentiel militaire de Téhéran. L’Iran a de son côté averti que des « ennemis se préparent à occuper une île » iranienne dans le Golfe, sans préciser laquelle, dans ce qui pourrait constituer un nouveau point d’escalade dans un conflit qui, au 27e jour, ne montre aucun signe d’apaisement.