Nabeul : des moutons retrouvÃ©s morts sur la plage de Soliman, les autoritÃ©s ouvrent une enquÃªte

Un phÃ©nomÃ¨ne inÃ©dit dans la rÃ©gion, possiblement liÃ© Ã une coloration anormale des eaux

Plusieurs moutons ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s morts ce lundi sur la plage de Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul, provoquant l’intervention immÃ©diate des autoritÃ©s locales et rÃ©gionales sur les lieux. Des prÃ©lÃ¨vements ont Ã©tÃ© effectuÃ©s afin de dÃ©terminer les causes de cette mortalitÃ© et de remÃ©dier Ã la situation.

InterrogÃ© par la Radio nationale, le militant associatif et prÃ©sident de l’association Â« Wajib Soliman Â», Walid Zedini, a indiquÃ© que les habitants ont Ã©tÃ© surpris ce matin par la mort d’un nombre important de bÃªtes, prÃ©cisant qu’un tel phÃ©nomÃ¨ne n’avait jamais Ã©tÃ© observÃ© auparavant Ã Soliman.

Il a par ailleurs signalÃ© qu’une coloration anormale des eaux de mer, virant au rouge, avait Ã©tÃ© constatÃ©e depuis une dizaine de jours environ. Ce phÃ©nomÃ¨ne, qui se reproduirait pÃ©riodiquement, a dÃ©jÃ fait l’objet d’une plainte dÃ©posÃ©e il y a environ un an.