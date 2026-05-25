Tourisme et transferts des Tunisiens Ã  l’Ã©tranger soutiennent les Ã©quilibres extÃ©rieurs

25-05-2026

Les rÃ©serves en devises progressent Ã  105 jours d’importation

Les recettes touristiques et les revenus de la diaspora continuent d’apporter un soutien significatif aux Ã©quilibres extÃ©rieurs de la Tunisie, selon les derniÃ¨res donnÃ©es publiÃ©es par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Au 20 mai 2026, les recettes touristiques ont atteint 2 434,3 millions de dinars, contre 2 338,6 millions Ã  la mÃªme date en 2025, soit une progression de 95,7 millions de dinars sur un an. Cette dynamique s’inscrit dans la continuitÃ© d’une annÃ©e 2025 record, au cours de laquelle la Tunisie avait accueilli plus de 11 millions de touristes, confirmant le redressement du secteur et le renforcement de l’attractivitÃ© de la destination. Elle s’accompagne d’un dÃ©veloppement du tourisme haut de gamme et d’une prÃ©sence accrue des grandes enseignes touristiques internationales.

Les transferts de la diaspora ont, quant Ã  eux, atteint 3 427,1 millions de dinars Ã  la mÃªme date, en hausse d’environ 5% par rapport Ã  la pÃ©riode correspondante de 2025.

Les avoirs nets en devises se sont stabilisÃ©s Ã  25 493,1 millions de dinars au 22 mai 2026, soit l’Ã©quivalent de 105 jours d’importation, contre 22 738,1 millions de dinars et 99 jours d’importation un an auparavant.

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