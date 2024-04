Nabil Ammar en visite au Cameroun les 26 et 27 avril, première destination commerciale des produits tunisiens

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 11ème session de la commission mixte tuniso-camerounaise, qui se tiendra les 26 et 27 avril 2024, à Yaoundé.

Les travaux de cette session seront axés sur l’examen des voies et des dispositifs à même de promouvoir et de renforcer davantage la coopération tuniso-camerounaise dans les différents domaines, notamment celui économique. Les deux parties procèderont, par ailleurs, à la signature d’un certain nombre d’accords ayant pour objectifs d’enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale, en vue élargir sa portée, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Le ministre aura des échanges avec de hauts responsables camerounais. Il rencontrera les membres de la communauté tunisienne résidant au Cameroun, et se rendra dans les locaux d’entreprises tunisiennes basées au Cameroun.

Le Tunisie et le Cameroun ont instauré leurs Relations diplomatiques en 1963.

L’ambassade de Tunisie à Yaoundé couvre le Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Sao Tomé – et- Principe.

Les deux pays sont, par ailleurs, liés par un Traité d’Amitié et de Coopération signé en 1965.

Le Cameroun est le 4ème partenaire de la Tunisie en Afrique subsaharienne, et le premier dans la région de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEMAC).

La balance commerciale de la Tunisie avec le Cameroun pour les années 2021-2022-2023 est excédentaire de 306.75 millions de DT.

Depuis, l’entrée en vigueur de l’accord du ZLECAF, le Cameroun est classé comme étant la 1ère et la plus importante destination commerciale africaine des produits tunisiens, selon la même source.