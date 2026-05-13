Nairobi : la cheffe du gouvernement tunisien plaide pour la souveraineté sanitaire africaine

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a pris part ce mardi 12 mai 2026 à une session de dialogue organisée au Centre international de conférences Kenyatta de Nairobi, consacrée au renforcement des systèmes de santé nationaux et au développement des capacités de production locale et régionale en Afrique.

Prenant la parole devant l’assemblée, elle a rappelé que les crises sanitaires mondiales successives, au premier rang desquelles la pandémie de Covid-19, ont mis en lumière les fragilités structurelles des systèmes de santé africains : inégalités d’accès aux vaccins, perturbations des chaînes d’approvisionnement et insuffisance des capacités de production locale.

Dans ce contexte, elle a réaffirmé la conviction de la Tunisie que la souveraineté sanitaire africaine ne pourra se concrétiser qu’en s’appuyant sur des systèmes de santé robustes, une industrie pharmaceutique compétitive et une transformation numérique efficace.

Un modèle numérique aux résultats probants

Sur le volet numérique, la Tunisie a mis en œuvre le modèle de « l’hôpital numérique », reliant aujourd’hui plus de 25 établissements hospitaliers à un réseau sécurisé à haute performance. Les résultats sont significatifs : en 2025, l’activité de téléradiologie a enregistré une croissance de plus de 1 300 %, avec plus de 42 000 examens réalisés à distance, tandis que 31 établissements hospitaliers sont désormais connectés au réseau de télémédecine. En matière d’urgences médicales, des interventions à distance ont permis une prise en charge rapide des accidents vasculaires cérébraux, dans des délais conformes aux standards internationaux.

Une plateforme régionale pharmaceutique

Sur le plan industriel, la Tunisie dispose d’un tissu pharmaceutique structuré, comptant plus de quarante établissements à participation étrangère et exportant vers plus de 35 pays. La cheffe du gouvernement a estimé que ce socle industriel peut faire de la Tunisie une plateforme régionale de production médicamenteuse, de logistique et de transfert de technologie, au service d’un marché africain en pleine expansion.

Trois axes stratégiques

La vision tunisienne pour la souveraineté sanitaire du continent s’articule autour de trois priorités : renforcer l’autonomie pharmaceutique par la production locale de médicaments et de vaccins ; consolider les soins de santé primaires pour l’ensemble des populations africaines ; et instaurer un modèle de coopération internationale fondé sur une approche « financement et santé », alliant mécanismes innovants et coordination multilatérale.

La cheffe du gouvernement a par ailleurs annoncé que la Tunisie accueillera TeleHealthConnect 2026, grande manifestation internationale dédiée à la santé numérique, prévue du 29 septembre au 1er octobre 2026, invitant l’ensemble des partenaires à y participer.

Elle a conclu en réaffirmant l’engagement indéfectible de la Tunisie en faveur de l’intégration africaine et de la coopération multilatérale, convaincue qu’une Afrique capable d’assurer sa sécurité sanitaire est une Afrique en mesure de garantir son avenir développemental.