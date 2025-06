Nouvelles explosions en Iran malgré le cessez-le-feu : Trump dénonce les violations israélienne et iranienne

Malgré l’entrée en vigueur annoncée d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, plusieurs explosions ont été signalées ce mardi en territoire iranien, faisant craindre une reprise des hostilités ou, tout du moins, une trêve largement compromise.

Selon les agences de presse iraniennes, une explosion a été entendue dans la ville de Babolsar, au nord du pays, dans la province du Mazandaran, à environ 230 km de Téhéran. Le site de l’agence Fars rapporte que des ambulances et des véhicules de secours ont rapidement été déployés sur place.

En parallèle, deux détonations ont également été rapportées dans la capitale, Téhéran, selon les médias officiels. La radio militaire israélienne affirme de son côté que l’armée israélienne aurait mené une frappe ciblée contre un site radar situé près de la capitale iranienne.

Ces incidents interviennent alors qu’un cessez-le-feu entre les deux ennemis historiques avait été annoncé dans la nuit par le président américain Donald Trump, qui s’était autoproclamé médiateur du conflit.

Mais ce fragile accord semble déjà caduc. Interrogé par la presse avant son départ pour le sommet de l’OTAN à La Haye, Donald Trump n’a pas caché sa frustration :

« Israël et l’Iran se sont battus pendant si longtemps et si durement qu’ils ne savent même plus ce qu’ils foutent », a-t-il lancé, visiblement irrité.

Le président américain a blâmé les deux parties, affirmant que l’Iran comme Israël avaient violé les termes du cessez-le-feu. Dans un message adressé au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou sur Truth Social, Trump a écrit en lettres capitales :

« Israël. Ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une grave violation. Rappelez vos pilotes, immédiatement ! »

Alors que la situation reste extrêmement volatile, ces nouvelles tensions compromettent les efforts diplomatiques pour une désescalade durable, au risque d’un nouvel embrasement régional.

Gnetnews