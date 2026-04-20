Nucléaire iranien : Téhéran met en doute la sincérité de Washington avant une nouvelle ronde de négociations

20-04-2026

Alors que le vice-président américain J.D. Vance est attendu à Islamabad, l’Iran n’a pas confirmé sa participation au prochain cycle de pourparlers et dénonce des comportements américains jugés incompatibles avec une démarche diplomatique sérieuse.

L’Iran a jeté le doute, ce lundi, sur la tenue d’un nouveau round de négociations avec les États-Unis à Islamabad, tandis que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien remettait en question la réelle volonté de Washington de s’engager dans un processus diplomatique.

Des doutes sur la bonne foi américaine

Lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole Esmaeil Baghaei a estimé que les États-Unis tenaient un double discours. S’ils affirment privilégier la diplomatie et se disent prêts à négocier, leurs actes témoigneraient, selon lui, d’un tout autre état d’esprit. « Aucune décision n’a été arrêtée » quant à la participation iranienne au prochain cycle de pourparlers, a-t-il précisé.

Une série de griefs

Téhéran pointe plusieurs actions américaines qu’il juge incompatibles avec un engagement diplomatique sincère : la saisie d’un cargo iranien, le blocus naval des ports iraniens, ainsi que des retards dans la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban constituent, aux yeux des autorités iraniennes, autant de signaux contradictoires avec les déclarations d’intention de Washington.

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