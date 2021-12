Oasis du sud: La BERD accorde un prêt de 49 millions d’euros en faveur de 6800 agriculteurs

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé ce mardi 7 décembre avoir accordé un prêt de 49 millions d’euros (160 millions de dinars).

Ce prêt, dont bénéficieront plus de 6800 agriculteurs des régions du Sud de la Tunisie, a pour objectif de moderniser l’infrastructure hydraulique et d’élaborer une stratégie dans le domaine de l’eau en faveur des oasis du sud, lit-on dans un communiqué de la BERD.

« Ce prêt pourra remédier à long terme à la pénurie d’eau dans 37 oasis », peut-on lire.

A noter que depuis 2012, le BERD a investi plus de 1,3 milliards de dollars en Tunisie et ce dans 55 projets dans les secteurs privé et public.

Gnetnews