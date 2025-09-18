OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la sonnette d’alarme, jeudi 18 septembre 2025, sur la situation humanitaire à Gaza, où les hôpitaux peinent à faire face à l’afflux massif de blessés.

Dans un message publié sur X, il a dénoncé les conséquences de l’incursion militaire israélienne et des ordres d’évacuation dans le nord de la bande de Gaza, qui ont provoqué de nouveaux déplacements de population. « Des familles traumatisées sont contraintes de se réfugier dans une zone de plus en plus restreinte, impropre à la dignité humaine », a-t-il déclaré.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que les blessés et les personnes en situation de handicap « ne peuvent pas se mettre en sécurité, ce qui met leur vie en grave danger ». Il a ajouté que les hôpitaux, déjà saturés, sont « au bord de l’effondrement », d’autant que l’escalade de la violence bloque l’accès aux infrastructures médicales et empêche l’OMS de livrer des fournitures vitales.

Face à cette situation, le chef de l’OMS a réitéré son appel à « la fin immédiate de ces conditions inhumaines » et à l’instauration d’un cessez-le-feu.

