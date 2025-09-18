OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la sonnette d’alarme, jeudi 18 septembre 2025, sur la situation humanitaire à Gaza, où les hôpitaux peinent à faire face à l’afflux massif de blessés.

Dans un message publié sur X, il a dénoncé les conséquences de l’incursion militaire israélienne et des ordres d’évacuation dans le nord de la bande de Gaza, qui ont provoqué de nouveaux déplacements de population. « Des familles traumatisées sont contraintes de se réfugier dans une zone de plus en plus restreinte, impropre à la dignité humaine », a-t-il déclaré.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que les blessés et les personnes en situation de handicap « ne peuvent pas se mettre en sécurité, ce qui met leur vie en grave danger ». Il a ajouté que les hôpitaux, déjà saturés, sont « au bord de l’effondrement », d’autant que l’escalade de la violence bloque l’accès aux infrastructures médicales et empêche l’OMS de livrer des fournitures vitales.

Face à cette situation, le chef de l’OMS a réitéré son appel à « la fin immédiate de ces conditions inhumaines » et à l’instauration d’un cessez-le-feu.

Gnetnews

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mis

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de cér

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la préparatio

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025