ONU : Washington oppose son veto Ã une rÃ©solution appelant Ã un cessez-le-feu Ã Gaza

Le Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU nâ€™a pas pu adopter, jeudi, une rÃ©solution rÃ©clamant un cessez-le-feu immÃ©diat Ã Gaza, en raison dâ€™un nouveau veto des Ã‰tats-Unis. Le texte, prÃ©sentÃ© par le Danemark, appelait Ã©galement Ã lever les restrictions sur lâ€™aide humanitaire et Ã libÃ©rer sans condition les otages dÃ©tenus par le Hamas.

Â« Une gÃ©nÃ©ration risque dâ€™Ãªtre perdue, pas seulement Ã cause de la guerre mais aussi de la faim et du dÃ©sespoir Â», a alertÃ© lâ€™ambassadrice danoise lors des dÃ©bats. Washington a justifiÃ© son veto en affirmant que la rÃ©solution Â« Ã©chouait Ã reconnaÃ®tre la rÃ©alitÃ© sur le terrain Â», citant une hausse de lâ€™aide humanitaire. IsraÃ«l, de son cÃ´tÃ©, a reprochÃ© au texte de ne pas contenir de condamnation explicite du Hamas.

Sur le terrain, les opÃ©rations israÃ©liennes se sont intensifiÃ©es. Lâ€™armÃ©e a lancÃ© une vaste offensive terrestre et aÃ©rienne sur la ville de Gaza, affirmant vouloir Â« anÃ©antir Â» le mouvement palestinien. Des chars ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s aux abords immÃ©diats du centre-ville, tandis quâ€™Internet et les communications tÃ©lÃ©phoniques Ã©taient coupÃ©s dans toute lâ€™enclave. Selon des sources mÃ©dicales palestiniennes citÃ©es par Al-Jazira, au moins 48 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es jeudi, dont 37 dans la ville de Gaza.

ParallÃ¨lement, lâ€™armÃ©e israÃ©lienne a ordonnÃ© lâ€™Ã©vacuation de villages au sud du Liban et annoncÃ© avoir menÃ© des frappes contre des positions du Hezbollah.

Sur le plan diplomatique, le prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron a vivement critiquÃ© la stratÃ©gie militaire israÃ©lienne. Dans un entretien Ã la chaÃ®ne israÃ©lienne Channel 12, il a affirmÃ© quâ€™IsraÃ«l Ã©tait en train de Â« dÃ©truire totalement son image et sa crÃ©dibilitÃ© Â» auprÃ¨s de lâ€™opinion publique mondiale, en raison du nombre Ã©levÃ© de victimes civiles. Â« Mener ce genre dâ€™opÃ©rations Ã Gaza est totalement contreproductif et, je dois le dire, câ€™est un Ã©chec Â», a-t-il insistÃ©.

Le chef de lâ€™Ã‰tat franÃ§ais a Ã©galement dÃ©fendu la dÃ©cision de Paris de reconnaÃ®tre un Ã‰tat de Palestine, quâ€™il considÃ¨re comme Â« la meilleure maniÃ¨re dâ€™isoler le Hamas Â», dans le cadre du plan diplomatique prÃ©sentÃ© par la France Ã lâ€™ONU.

Gnetnews