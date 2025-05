Opération sécuritaire d’envergure à Kairouan et Sidi Bouzid : 217 individus arrêtés et plus de 7 600 comprimés de drogue saisis

Dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, les forces de sécurité relevant de la police et de la Garde nationale ont mené, dans la nuit de mercredi à jeudi 8 mai 2025, une opération sécuritaire d’envergure et simultanée dans les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.

Supervisée directement par les plus hautes autorités sécuritaires et menée en coordination avec le ministère public, l’opération a permis l’arrestation de 217 individus considérés comme dangereux. Les unités ont également saisi 7 614 comprimés de stupéfiants, des sommes d’argent de provenances diverses, ainsi que plusieurs véhicules recherchés.

Le ministère de l’Intérieur a précisé, dans un communiqué publié ce jeudi, que ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’un effort national renforcé visant à démanteler les réseaux criminels actifs dans les régions intérieures et à endiguer la prolifération du trafic de drogue. Les opérations devraient se poursuivre dans d’autres régions du pays.

