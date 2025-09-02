Orages, pluies abondantes et vent fort : La météo se dégrade ce mardi

02-09-2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du mardi 2 septembre 2025 sera marquée par un temps instable, dominé par un ciel très nuageux et des orages localement intenses. Des pluies parfois abondantes sont attendues sur le Nord et le Centre, avant de s’étendre par endroits vers le Sud. Des chutes de grêle isolées ne sont pas exclues.

Les vents souffleront du nord sur le Nord et de l’est sur le Centre et le Sud. Ils seront assez forts à forts près des côtes et dans le Sud, où ils pourront soulever des tourbillons de sable. Ailleurs, ils resteront faibles à modérés. Lors des passages orageux, des rafales dépassant temporairement les 90 km/h sont probables.

La mer sera agitée dans l’ensemble et deviendra très agitée dans le golfe de Gabès.

Côté températures, une baisse est prévue : les maximales varieront l’après-midi entre 24 et 30 °C à l’Ouest, entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, et atteindront jusqu’à 38 °C dans la région de Tozeur.

