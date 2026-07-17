Orientation universitaire : les rÃ©sultats de l’affectation disponibles dÃ¨s aujourd’hui pour les bacheliers 2026

17-07-2026

Le ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique a annoncÃ©, ce vendredi 17 juillet 2026, que les candidats ayant rÃ©ussi l’examen du baccalaurÃ©at, session 2026, peuvent dÃ©sormais consulter la formule globale de leur orientation universitaire, via le service de SMS ainsi que le site Ã©lectronique dÃ©diÃ© Ã  l’orientation.

Le ministÃ¨re a prÃ©cisÃ©, dans un communiquÃ©, avoir ouvert dÃ¨s hier, jeudi, les inscriptions au service SMS. Les candidats souhaitant en bÃ©nÃ©ficier peuvent envoyer un message au numÃ©ro 85000, contenant le mot OR suivi d’un espace, puis leur numÃ©ro de baccalaurÃ©at, afin d’Ãªtre informÃ©s du rÃ©sultat de leur formule globale dÃ¨s sa publication.

Le ministÃ¨re a ajoutÃ© que les bacheliers peuvent, depuis midi ce vendredi, consulter directement la formule globale de leur orientation sur le site officiel www.orientation.tn.

Mise Ã  jour des numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone pour les mots de passe

Dans le mÃªme communiquÃ©, le ministÃ¨re invite les bacheliers ayant rÃ©ussi l’examen â€” que ce soit lors de la session principale ou de la session de contrÃ´le â€” et qui n’auraient pas pu obtenir leur mot de passe, Ã  mettre Ã  jour leur numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone mobile via le site d’inscription bac.education.tn, entre le 17 et le 26 juillet 2026. Cette mise Ã  jour doit impÃ©rativement s’effectuer avec un numÃ©ro personnel correspondant Ã  une puce enregistrÃ©e au nom du candidat, conformÃ©ment Ã  son numÃ©ro de carte d’identitÃ© nationale, afin de leur permettre d’obtenir leur mot de passe et d’accÃ©der aux diffÃ©rents services Ã©lectroniques liÃ©s Ã  l’orientation universitaire.

Fil d'actualitÃ©s

Coupures d’Ã©lectricitÃ© : le secteur du textile impactÃ© par

17-07-2026

Sept ans de prison pour l’auteur d’une sÃ©rie de braquag

17-07-2026

Orientation universitaire : les rÃ©sultats de l’affectation di

17-07-2026

La STEG publie la liste des rÃ©gions concernÃ©es par le dÃ©lestage c

17-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le r
High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

Coupures d’Ã©lectricitÃ© : le secteur du textile impactÃ© par la canicule,

17-07-2026

Sept ans de prison pour l’auteur d’une sÃ©rie de braquages prÃ¨s du

17-07-2026

Orientation universitaire : les rÃ©sultats de l’affectation disponibles dÃ

17-07-2026

La STEG publie la liste des rÃ©gions concernÃ©es par le dÃ©lestage ce vendredi

17-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025