Orientation universitaire : les rÃ©sultats de l’affectation disponibles dÃ¨s aujourd’hui pour les bacheliers 2026

Le ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique a annoncÃ©, ce vendredi 17 juillet 2026, que les candidats ayant rÃ©ussi l’examen du baccalaurÃ©at, session 2026, peuvent dÃ©sormais consulter la formule globale de leur orientation universitaire, via le service de SMS ainsi que le site Ã©lectronique dÃ©diÃ© Ã l’orientation.

Le ministÃ¨re a prÃ©cisÃ©, dans un communiquÃ©, avoir ouvert dÃ¨s hier, jeudi, les inscriptions au service SMS. Les candidats souhaitant en bÃ©nÃ©ficier peuvent envoyer un message au numÃ©ro 85000, contenant le mot OR suivi d’un espace, puis leur numÃ©ro de baccalaurÃ©at, afin d’Ãªtre informÃ©s du rÃ©sultat de leur formule globale dÃ¨s sa publication.

Le ministÃ¨re a ajoutÃ© que les bacheliers peuvent, depuis midi ce vendredi, consulter directement la formule globale de leur orientation sur le site officiel www.orientation.tn.

Mise Ã jour des numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone pour les mots de passe

Dans le mÃªme communiquÃ©, le ministÃ¨re invite les bacheliers ayant rÃ©ussi l’examen â€” que ce soit lors de la session principale ou de la session de contrÃ´le â€” et qui n’auraient pas pu obtenir leur mot de passe, Ã mettre Ã jour leur numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone mobile via le site d’inscription bac.education.tn, entre le 17 et le 26 juillet 2026. Cette mise Ã jour doit impÃ©rativement s’effectuer avec un numÃ©ro personnel correspondant Ã une puce enregistrÃ©e au nom du candidat, conformÃ©ment Ã son numÃ©ro de carte d’identitÃ© nationale, afin de leur permettre d’obtenir leur mot de passe et d’accÃ©der aux diffÃ©rents services Ã©lectroniques liÃ©s Ã l’orientation universitaire.