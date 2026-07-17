Sept ans de prison pour l’auteur d’une sÃ©rie de braquages prÃ¨s du mÃ©tro ligne 5

La Chambre criminelle du tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a condamnÃ© Ã sept ans de prison un homme reconnu coupable d’une sÃ©rie de vols violents et de braquages visant des passagers de la ligne 5 du mÃ©tro.

Selon les Ã©lÃ©ments de l’enquÃªte, le prÃ©venu ciblait ses victimes aux abords de la station Rommana, s’en prenant notamment Ã des femmes et des Ã©tudiants. Il profitait des heures de pointe ou, au contraire, des moments de faible affluence, pour les dÃ©pouiller sous la menace.

Le mis en cause n’hÃ©sitait pas Ã utiliser des armes blanches pour intimider ses victimes, ainsi qu’un gaz paralysant qu’il leur pulvÃ©risait au visage afin de neutraliser toute rÃ©sistance, avant de s’emparer de leurs tÃ©lÃ©phones, de leur argent et de leurs objets de valeur, puis de prendre la fuite.

Face Ã la multiplication des plaintes dÃ©posÃ©es par des citoyens victimes d’agressions selon ce mÃªme mode opÃ©ratoire, les unitÃ©s sÃ©curitaires d’El Omrane ont intensifiÃ© leurs investigations, ce qui a permis l’arrestation du suspect en flagrant dÃ©lit.

PrÃ©sentÃ© devant la justice, il a Ã©tÃ© poursuivi pour vol qualifiÃ© avec usage de violence grave et port d’arme blanche sans autorisation, avant d’Ãªtre condamnÃ© Ã sept ans de prison ferme.