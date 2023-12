Ouverture du festival international du Sahara de Douz, une dynamique touristique

Le festival international du Sahara de Douz a ouvert ses festivités hier, mercredi 27 décembre, dans sa 55ème édition, sur la place Haniche, autour du thème « le droit palestinien au cœur du festival ».

Le ministre a souligné, à l’ouverture, l’importance du festival de Douz en matière de redynamisation de l’activité touristique et économique, et de développement dans la région.

Le ministère du Tourisme oeuvre à consolider cette manifestation et les activités visant à redynamiser le sud tunisien, et à développer le tourisme saharien et oasien, a-t-il souligné.

Des visiteurs de Tunisie et de l’étranger se rendent à ce festival, dont les festivités se poursuivent jusqu’au 30 décembre.

Gnetnews