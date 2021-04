Patrice Carteron : » Je reste ! L’ES Tunis ? Rien d’anormal »

Le Zamalek a été éliminé de la ligue des champions d’Afrique, mais le coach français Patrice Carteron reste positif : « Je suis arrivé et j’ai trouvé une équipe dans de mauvaises conditions. Nous avons bien joué nos deux derniers matchs et nous les avons gagnés. L’élimination est difficile à digérer, mais je n’ai pas de soupçons quant au match nul entre l’ES Tunis et le MC Alger. Une équipe qualifiée laisse très généralement ses meilleurs joueurs au repos. Je n »y trouve rien d’anormal ».

GnetNews