Pont de Bizerte : le ministre de l’Équipement sur le chantier et appelle à accélérer le rythme pour respecter les délais

Salah Zouari a effectué ce lundi une visite d’inspection du chantier du nouveau pont de Bizerte, premier ouvrage du genre en Afrique, et a exhorté les entreprises chargées de l’exécution à intensifier leurs efforts pour une mise en service fin 2027.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, s’est rendu lundi 24 mars 2026 sur le chantier du nouveau pont de Bizerte, accompagné du gouverneur de la région Salem Ben Yaâkoub, de la directrice générale de l’unité de réalisation du projet, des entreprises chargées des travaux ainsi que de cadres centraux et régionaux.

Un projet à 75% d’avancement pour les lots 1 et 3

Le ministre a d’abord inspecté l’avancement du premier lot du projet, qui comprend la réalisation d’une voie rapide de 4,7 km équipée de trois échangeurs aux carrefours de la route nationale 8 et de l’autoroute A4. Il s’est ensuite penché sur le troisième lot, portant sur une voie rapide de 2,7 km avec un échangeur sur la route nationale 11 menant à Menzel Bourguiba. Le taux d’avancement global de ces deux lots avoisine 75%. Le ministre a appelé les entreprises tunisiennes chargées de ces travaux à accélérer le rythme afin que les échangeurs soient opérationnels avant l’été, pour soulager la pression du trafic dans la région.

Le lot principal : premier en Afrique, deuxième au monde

Lors d’une réunion de travail tenue sur le chantier du deuxième lot avec les responsables de l’entreprise chinoise chargée de l’exécution, Salah Zouari a souligné l’importance stratégique de cet ouvrage d’art, qualifié de premier du genre en Afrique et de deuxième au monde par ses caractéristiques techniques, notamment le type de béton utilisé et la structure métallique adoptée. Il a fermement exhorté la partie chinoise à mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires pour combler le retard accusé et honorer le calendrier convenu, avec pour objectif une mise en service du pont à la fin de l’année 2027.

Le ministre a également inspecté les travaux de fondations profondes réalisés en mer pour le pont principal, d’une longueur de 2,1 km au-dessus du canal de Bizerte, à une hauteur d’environ 60 mètres au-dessus de la surface de l’eau. Le taux d’avancement de cette phase atteint actuellement 16%. Il a indiqué que la finalisation des études et des détails techniques permettra de donner une nouvelle impulsion aux travaux et de tenir les engagements pris.