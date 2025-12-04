Premier League-J14 : Man Utd encore tenu en échec

Manchester United a concédé un match nul frustrant 1-1 face à West Ham à Old Trafford, perdant ainsi l’occasion de se rapprocher du top 4 de la Premier League. Après une première mi-temps stérile, les Red Devils ont pris l’avantage à la 58e minute grâce à un but de Diogo Dalot, qui a bien suivi une frappe contrée de Casemiro dans la surface.

Cependant, malgré une large possession, les hommes de Ruben Amorim n’ont pas réussi à sécuriser leur avantage et ont été punis à la 83e minute par l’égalisation de Soungoutou Magassa, opportuniste après une tête de Jarrod Bowen repoussée sur sa ligne. Ce but tardif a permis aux Hammers, pourtant mal classés, d’arracher un point précieux dans un déplacement difficile.