Premier League-J14 : Man Utd encore tenu en échec

04-12-2025

Manchester United a concédé un match nul frustrant 1-1 face à West Ham à Old Trafford, perdant ainsi l’occasion de se rapprocher du top 4 de la Premier League. Après une première mi-temps stérile, les Red Devils ont pris l’avantage à la 58e minute grâce à un but de Diogo Dalot, qui a bien suivi une frappe contrée de Casemiro dans la surface.

Cependant, malgré une large possession, les hommes de Ruben Amorim n’ont pas réussi à sécuriser leur avantage et ont été punis à la 83e minute par l’égalisation de Soungoutou Magassa, opportuniste après une tête de Jarrod Bowen repoussée sur sa ligne. Ce but tardif a permis aux Hammers, pourtant mal classés, d’arracher un point précieux dans un déplacement difficile.

Fil d'actualités

Coupe d’Italie : La Lazio élimine Milan

04-12-2025

Premier League-J14 : Man Utd encore tenu en échec

04-12-2025

Coupe arabe : Le Qatar et la Syrie se neutralisent

04-12-2025

Coupe arabe : La Palestine reprend la Tunisie

04-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J14 : Man Utd encore tenu en échec
Angleterre Premier League-J14 : Arsenal est intraitable
Angleterre Premier League-J14 : Liverpool encore tenu en éch
Angleterre Premier League-J14 : Chelsea laisse des plumes à

Fil d'actualités

Coupe d’Italie : La Lazio élimine Milan

04-12-2025

Premier League-J14 : Man Utd encore tenu en échec

04-12-2025

Coupe arabe : Le Qatar et la Syrie se neutralisent

04-12-2025

Coupe arabe : La Palestine reprend la Tunisie

04-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025