Premier League-J32 : Défaite surprise d’Arsenal

À l’occasion de la 32eme journée de la Premier League, Arsenal, battu 1-2 à domicile par Bournemouth. Les « Cherries » ont ouvert le score à la 17e minute par Junior Kroupi après une erreur défensive des Gunners, avant que Viktor Gyökeres n’égalise sur penalty à la 35e minute.

Malgré une domination territoriale, Arsenal a manqué de tranchant et s’est fait punir en seconde période par un but de Alex Scott à la 75e minute, concluant un mouvement collectif fluide de Bournemouth.

Ce résultat inattendu freine les ambitions de titre des hommes de Mikel Arteta et relance totalement la course au sommet de la ligue juste avant le choc décisif contre Manchester City.