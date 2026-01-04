Premier League-J18 : Liverpool en Ã©chec chez Fulham

Le match entre Fulham et Liverpool s’est achevÃ© sur un nul spectaculaire (2-2) ce dimanche Ã Craven Cottage, marquÃ© par un dÃ©nouement totalement fou dans le temps additionnel. Les Cottagers ont pris l’avantage en premiÃ¨re pÃ©riode grÃ¢ce Ã une rÃ©alisation de l’ancien de la maison, Harry Wilson (17e), avant que Florian Wirtz ne remette les deux Ã©quipes Ã Ã©galitÃ© aprÃ¨s la pause (57e).

Alors que Liverpool pensait tenir la victoire suite au but de Cody Gakpo Ã la 94e minute, le milieu de terrain Harrison Reed a surgi Ã la 97e minute pour arracher le point du nul d’une frappe somptueuse en pleine lucarne. Ce rÃ©sultat laisse les hommes d’Arne Slot Ã la quatriÃ¨me place de la Premier League, manquant l’occasion de rÃ©duire l’Ã©cart sur le podium avant leur choc crucial contre Arsenal.