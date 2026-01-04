Premier League-J18 : Liverpool en Ã©chec chez Fulham

04-01-2026

Le match entre Fulham et Liverpool s’est achevÃ© sur un nul spectaculaire (2-2) ce dimanche Ã  Craven Cottage, marquÃ© par un dÃ©nouement totalement fou dans le temps additionnel. Les Cottagers ont pris l’avantage en premiÃ¨re pÃ©riode grÃ¢ce Ã  une rÃ©alisation de l’ancien de la maison, Harry Wilson (17e), avant que Florian Wirtz ne remette les deux Ã©quipes Ã  Ã©galitÃ© aprÃ¨s la pause (57e).

Alors que Liverpool pensait tenir la victoire suite au but de Cody Gakpo Ã  la 94e minute, le milieu de terrain Harrison Reed a surgi Ã  la 97e minute pour arracher le point du nul d’une frappe somptueuse en pleine lucarne. Ce rÃ©sultat laisse les hommes d’Arne Slot Ã  la quatriÃ¨me place de la Premier League, manquant l’occasion de rÃ©duire l’Ã©cart sur le podium avant leur choc crucial contre Arsenal.

Fil d'actualitÃ©s

CAN 2025 : Le Cameroun Ã©limine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sÃ©lectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloquÃ© par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J18 : City bloquÃ© par Chelsea
Angleterre Premier League-J18 : Liverpool en Ã©chec chez Fulh
Angleterre Premier League-J18 : Leeds et Manchester United se
Angleterre Premier League-J20 : Arsenal s’impose face Ã

Fil d'actualitÃ©s

CAN 2025 : Le Cameroun Ã©limine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sÃ©lectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloquÃ© par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025