Premier League-J18 : City bloquÃ© par Chelsea

04-01-2026

Le choc au sommet entre Manchester City et Chelsea s’est achevÃ© sur un match nul frustrant pour les champions en titre (1-1) ce dimanche Ã  l’Etihad Stadium. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les hommes de Pep Guardiola avaient pris l’avantage juste avant la pause grÃ¢ce Ã  une frappe prÃ©cise de Tijjani Reijnders (42e), bien servi par Rayan Cherki.

Cependant, City n’a pas rÃ©ussi Ã  faire le break malgrÃ© un montant trouvÃ© par Erling Haaland, et Chelsea, dirigÃ© par l’intÃ©rimaire Calum McFarlane suite au dÃ©part d’Enzo Maresca, a fait preuve d’une rÃ©silience hÃ©roÃ¯que. C’est finalement Enzo FernÃ¡ndez qui a climatisÃ© le stade au bout du suspense (90e+4) en s’y reprenant Ã  trois fois pour tromper Gianluigi Donnarumma aprÃ¨s un centre de Malo Gusto. Ce coup d’arrÃªt laisse Manchester City Ã  six points du leader, Arsenal, tandis que les Blues accrochent un point prÃ©cieux dans la course Ã  l’Europe.

CAN 2025 : Le Cameroun élimine l'Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sélectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloqué par Chelsea

04-01-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

