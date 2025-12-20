Premier League-J17 : Newcastle et Chelsea dos à dos

20-12-2025

Lors de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 à St. James’ Park, Newcastle et Chelsea se sont neutralisés au terme d’un match spectaculaire achevé sur le score de 2-2. Les Magpies ont outrageusement dominé la première période grâce à un doublé clinique de l’Allemand Nick Woltemade, profitant d’un Chelsea apathique et incapable de cadrer le moindre tir avant la pause.

Cependant, les Blues ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires : le capitaine Reece James a d’abord relancé les siens d’un somptueux coup franc direct, avant que João Pedro n’égalise en profitant d’une erreur défensive de Malick Thiaw sur un long dégagement de Robert Sánchez. Malgré une fin de match haletante et des occasions de part et d’autre, notamment pour Harvey Barnes, aucune des deux équipes n’a pu prendre l’avantage, laissant Chelsea à la 4e place et Newcastle au 11e rang du classement.

