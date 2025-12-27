Premier League-J18 : Arsenal solide face à Brighton

27-12-2025

À l’occasion de cette 18e journée de Premier League, Arsenal a repris les commandes du championnat en s’imposant 2-1 face à Brighton à l’Emirates Stadium. Les Gunners ont rapidement pris l’avantage grâce à leur capitaine Martin Ødegaard, auteur d’une frappe précise à l’entrée de la surface dès la 14e minute.

Si les Londoniens ont dominé les débats, ils ont dû attendre le début de la seconde période pour doubler la mise sur un but contre son camp de Georginio Rutter (51e), consécutif à un corner de Declan Rice. Malgré la réduction de l’écart par Diego Gómez (63e) et une fin de match sous pression, les hommes de Mikel Arteta ont tenu bon pour répondre au succès de Manchester City et conserver leurs deux points d’avance en tête du classement.

