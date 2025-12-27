Premier League-J18 : Chelsea battu par Villa

Lors de cette 18e journée de Premier League, Aston Villa a réalisé un superbe coup en renversant Chelsea (2-1) à Stamford Bridge. Les Blues avaient pourtant pris l’avantage en première période grâce à un but de João Pedro (37e), opportuniste sur un corner de Reece James. Cependant, le coaching d’Unai Emery a fait basculer la rencontre au retour des vestiaires avec l’entrée décisive d’Ollie Watkins : l’attaquant anglais a d’abord égalisé à la 62e minute avant de s’offrir un doublé d’une tête imparable en fin de match (84e).

Cette onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues permet aux Villans de consolider leur troisième place et de revenir à seulement trois points du leader Arsenal, tandis que Chelsea reste bloqué à la cinquième place, distancé dans la course au titre.