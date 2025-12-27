Premier League-J18 : City passe chez Forest

Lors de cette 18e journée de Premier League disputée ce samedi 27 décembre 2025, Manchester City s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Nottingham Forest au City Ground, s’emparant ainsi provisoirement de la tête du classement. Après une première période verrouillée et sans tir cadré, le match s’est emballé au retour des vestiaires grâce à Rayan Cherki, l’homme providentiel des Citizens, qui a d’abord servi Tijjani Reijnders pour l’ouverture du score (48e).

Malgré l’égalisation rapide d’Omari Hutchinson pour Forest (54e), qui a redonné espoir aux locaux, Cherki a scellé la victoire d’une frappe précise à la 83e minute. Ce succès permet aux hommes de Pep Guardiola d’enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat et de mettre la pression sur Arsenal avant le reste des rencontres du week-end.