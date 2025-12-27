Premier League-J18 : Liverpool enchaine face aux Wolves

À l’occasion de la 18e journée de Premier League, Liverpool s’est imposé 2-1 face à la lanterne rouge, Wolverhampton, dans une rencontre riche en émotions à Anfield. Sur fond d’hommages poignants à l’ancien attaquant des deux clubs Diogo Jota, disparu en juillet dernier, les Reds ont fait la différence en seulement deux minutes juste avant la pause : Ryan Gravenberch a d’abord ouvert le score (41e) avant que le prodige allemand Florian Wirtz n’inscrive son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (42e). Malgré une seconde période plus laborieuse marquée par la réduction de l’écart de Santiago Bueno (51e), les hommes d’Arne Slot ont su résister à la pression des Wolves pour décrocher une victoire précieuse.

Ce succès permet à Liverpool de grimper provisoirement à la quatrième place du classement, confirmant leur excellente dynamique actuelle.