Premier League-J18 : Liverpool enchaine face aux Wolves

27-12-2025

À l’occasion de la 18e journée de Premier League, Liverpool s’est imposé 2-1 face à la lanterne rouge, Wolverhampton, dans une rencontre riche en émotions à Anfield. Sur fond d’hommages poignants à l’ancien attaquant des deux clubs Diogo Jota, disparu en juillet dernier, les Reds ont fait la différence en seulement deux minutes juste avant la pause : Ryan Gravenberch a d’abord ouvert le score (41e) avant que le prodige allemand Florian Wirtz n’inscrive son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (42e). Malgré une seconde période plus laborieuse marquée par la réduction de l’écart de Santiago Bueno (51e), les hommes d’Arne Slot ont su résister à la pression des Wolves pour décrocher une victoire précieuse.

Ce succès permet à Liverpool de grimper provisoirement à la quatrième place du classement, confirmant leur excellente dynamique actuelle.

Fil d'actualités

CAN 2025-Gr C : La Tunisie s’est réveillée trop tard

27-12-2025

Serie A-J17 : La Juventus enchaine

27-12-2025

CAN 2025 : Formation rentrante de la Tunisie face au Nigéria

27-12-2025

Premier League-J18 : Chelsea battu par Villa

27-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J18 : Chelsea battu par Villa
Angleterre Premier League-J18 : Arsenal solide face à Bright
Angleterre Premier League-J18 : City passe chez Forest
Premier League-J18 : Liverpool enchaine face aux W

Fil d'actualités

CAN 2025-Gr C : La Tunisie s’est réveillée trop tard

27-12-2025

Serie A-J17 : La Juventus enchaine

27-12-2025

CAN 2025 : Formation rentrante de la Tunisie face au Nigéria

27-12-2025

Premier League-J18 : Chelsea battu par Villa

27-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025