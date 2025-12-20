Premier LeagueèJ17 : Arsenal enchaine chez Everton

À l’occasion de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Hill Dickinson Stadium, Arsenal a repris seul la tête du classement en s’imposant sur la plus petite des marges face à Everton (1-0). Dans une rencontre cadenassée où les Toffees, privés de plusieurs cadres, ont fait preuve d’une grande solidarité défensive, la décision s’est faite à la 27e minute grâce à un penalty transformé avec sang-froid par le Suédois Viktor Gyökeres, sanctionnant une main de Jake O’Brien après intervention de la VAR.

Bien que dominateurs, les Gunners ont manqué de réalisme pour se mettre à l’abri, voyant notamment les tentatives de Leandro Trossard et Martin Zubimendi s’écraser sur le poteau en seconde période. Ce succès pragmatique permet aux hommes de Mikel Arteta de s’assurer la place de leader pour Noël, tandis qu’Everton stagne à la 10e place malgré une prestation courageuse.