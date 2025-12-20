Premier LeagueèJ17 : Arsenal enchaine chez Everton

20-12-2025

À l’occasion de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Hill Dickinson Stadium, Arsenal a repris seul la tête du classement en s’imposant sur la plus petite des marges face à Everton (1-0). Dans une rencontre cadenassée où les Toffees, privés de plusieurs cadres, ont fait preuve d’une grande solidarité défensive, la décision s’est faite à la 27e minute grâce à un penalty transformé avec sang-froid par le Suédois Viktor Gyökeres, sanctionnant une main de Jake O’Brien après intervention de la VAR.

Bien que dominateurs, les Gunners ont manqué de réalisme pour se mettre à l’abri, voyant notamment les tentatives de Leandro Trossard et Martin Zubimendi s’écraser sur le poteau en seconde période. Ce succès pragmatique permet aux hommes de Mikel Arteta de s’assurer la place de leader pour Noël, tandis qu’Everton stagne à la 10e place malgré une prestation courageuse.

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier LeagueèJ17 : Arsenal enchaine chez Everto
Angleterre Premier League-J17 : Liverpool passe chez Tottenha
Angleterre Premier League-J17 : City liquide West Ham
Angleterre Premier League-J17 : Newcastle et Chelsea dos à d

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025