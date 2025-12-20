Premier League-J17 : City liquide West Ham

20-12-2025

Lors de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 à l’Etihad Stadium, Manchester City a logiquement surclassé West Ham sur le score de 3-0. Les Citizens ont pris l’ascendant très tôt grâce à l’inévitable Erling Haaland, qui a ouvert le score dès la 5e minute en deux temps après une parade initiale d’Alphonse Areola. La domination des locaux a été récompensée une seconde fois avant la pause par une frappe puissante du Néerlandais Tijjani Reijnders (38e), parfaitement servi par le Norvégien.

En seconde période, malgré un sursaut d’orgueil des Hammers et quelques interventions décisives de Gianluigi Donnarumma face à Summerville et Potts, Haaland a définitivement scellé le sort de la rencontre en s’offrant un doublé à la 69e minute sur une remise astucieuse de Rico Lewis. Ce succès permet aux hommes de Pep Guardiola de mettre la pression sur Arsenal en tête du classement, tandis que West Ham s’enfonce dans la zone de relégation.

