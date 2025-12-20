Premier League-J17 : Liverpool passe chez Tottenham

Lors de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Tottenham Hotspur Stadium, Liverpool s’est imposé au forceps face à Tottenham sur le score de 2-1 au terme d’un match chaotique. Après une première période marquée par l’expulsion du milieu des Spurs Xavi Simons (32e) pour un geste dangereux sur Van Dijk, les Reds ont débloqué la situation après la pause grâce à Alexander Isak (57e), servi par Florian Wirtz, bien que l’attaquant suédois se soit blessé sur l’action.

L’intenable Hugo Ekitike a ensuite doublé la mise d’une tête puissante (66e), marquant son huitième but de la saison, avant que Richarlison ne relance l’espoir pour les Londoniens en fin de rencontre (83e). Malgré une fin de match sous haute tension et une seconde expulsion côté Tottenham — celle du capitaine Cristian Romero dans le temps additionnel (90e+3) — les hommes d’Arne Slot ont tenu bon pour s’emparer de la cinquième place du classement, laissant les Spurs de Thomas Frank à une décevante 13e position.