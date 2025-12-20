Premier League-J17 : Liverpool passe chez Tottenham

20-12-2025

Lors de la 17e journée de Premier League disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Tottenham Hotspur Stadium, Liverpool s’est imposé au forceps face à Tottenham sur le score de 2-1 au terme d’un match chaotique. Après une première période marquée par l’expulsion du milieu des Spurs Xavi Simons (32e) pour un geste dangereux sur Van Dijk, les Reds ont débloqué la situation après la pause grâce à Alexander Isak (57e), servi par Florian Wirtz, bien que l’attaquant suédois se soit blessé sur l’action.

L’intenable Hugo Ekitike a ensuite doublé la mise d’une tête puissante (66e), marquant son huitième but de la saison, avant que Richarlison ne relance l’espoir pour les Londoniens en fin de rencontre (83e). Malgré une fin de match sous haute tension et une seconde expulsion côté Tottenham — celle du capitaine Cristian Romero dans le temps additionnel (90e+3) — les hommes d’Arne Slot ont tenu bon pour s’emparer de la cinquième place du classement, laissant les Spurs de Thomas Frank à une décevante 13e position.

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d'ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

