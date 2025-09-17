Prévisions météo du mercredi 17 septembre : Légère baisse des températures et mer agitée

17-09-2025

L’Institut national de la météorologie annonce qu’un temps peu nuageux prédominera sur l’ensemble du pays ce mercredi 17 septembre 2025.

Les vents souffleront du secteur nord sur les régions nord et centre, et de l’est au sud. Ils seront forts près des côtes et sur les hauteurs, alors qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs.

La mer sera très agitée au nord, et agitée à progressivement très agitée le long des autres côtes.

Côté températures, une légère baisse est attendue. Les maximales varieront entre 29 et 33 °C sur les côtes orientales, entre 34 et 37 °C dans le reste des régions, avec un pic de 39 °C enregistré dans le gouvernorat de Tozeur.

