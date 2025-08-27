Prévisions météo du mercredi 27 août 2025 : Chaleur persistante et vents soutenus

27-08-2025

L’Institut national de la météorologie annonce pour ce mercredi 27 août 2025 un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des passages nuageux plus denses attendus dans l’après-midi sur le nord du pays.

Les vents souffleront du secteur sud, relativement forts à forts sur les côtes et les hauteurs, tandis qu’ils resteront faibles à modérés dans les autres régions. La mer sera agitée avant de devenir très agitée en fin de journée, notamment dans les golfes de Tunis et d’Hammamet.

Côté températures, une légère hausse est prévue. Elles varieront entre 31 et 36 °C sur les zones côtières, tandis que des pics allant jusqu’à 44 °C sont attendus dans les régions de l’extrême sud-ouest, notamment à Tozeur et Kébili.

