Prévisions météo du vendredi 18 juillet : Chaleur soutenue et vent de chergui attendu dans le sud-ouest

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien pour la journée du vendredi 18 juillet 2025.

Les températures maximales oscilleront entre 31 et 36°C sur les régions du nord et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 37 et 41°C ailleurs. Un pic de chaleur est attendu dans le sud-ouest, où le mercure pourrait grimper jusqu’à 42°C, sous l’effet du chergui, un vent chaud et sec qui pourrait se manifester localement.

Côté mer, les conditions seront agitées à fortes dans le golfe de Gabès.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centrales, et de l’ouest sur le sud. Leur intensité sera généralement faible à modérée, avant de se renforcer légèrement en soirée dans le sud-est du pays.

Gnetnews