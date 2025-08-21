Prévisions météo pour jeudi : Chaleur intense dans le sud, vents soutenus sur les côtes

21-08-2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de jeudi sera globalement peu nuageuse sur l’ensemble du pays, avant l’apparition, dans l’après-midi, de passages nuageux parfois denses sur les régions de l’ouest du nord et du centre.

Le vent soufflera d’abord du sud-ouest avant de s’orienter à l’est. Il sera fort sur les hauteurs de l’ouest, faible à modéré ailleurs, puis se renforcera progressivement dans l’après-midi près des côtes et dans le sud. La mer sera agitée à forte, notamment dans les golfes de Tunis et de Gabès.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 31 et 37 °C sur le nord et les côtes du centre, atteindront 38 à 44 °C dans le reste des régions, et pourront grimper localement jusqu’à 46 °C dans le sud, accompagnées par des vents de siroco.

