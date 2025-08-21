Prévisions météo pour jeudi : Chaleur intense dans le sud, vents soutenus sur les côtes

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de jeudi sera globalement peu nuageuse sur l’ensemble du pays, avant l’apparition, dans l’après-midi, de passages nuageux parfois denses sur les régions de l’ouest du nord et du centre.

Le vent soufflera d’abord du sud-ouest avant de s’orienter à l’est. Il sera fort sur les hauteurs de l’ouest, faible à modéré ailleurs, puis se renforcera progressivement dans l’après-midi près des côtes et dans le sud. La mer sera agitée à forte, notamment dans les golfes de Tunis et de Gabès.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 31 et 37 °C sur le nord et les côtes du centre, atteindront 38 à 44 °C dans le reste des régions, et pourront grimper localement jusqu’à 46 °C dans le sud, accompagnées par des vents de siroco.

Gnetnews