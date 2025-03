Prévisions météorologiques pour l’Aïd El-Fitr : Pluies, vent et baisse des températures attendus

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié ses prévisions pour la période du 29 mars au 1er avril 2025, coïncidant avec la fête de l’Aïd El-Fitr. La météo s’annonce instable avec des averses, une baisse des températures et des vents forts.

Samedi 29 mars : Ciel très nuageux avec des averses éparses sur les régions côtières du nord, localement orageuses à l’extrême nord. Les pluies s’étendront dans l’après-midi au centre et au sud-est, accompagnées de chutes de grêle. Températures entre 13 et 18°C au nord et sur les hauteurs, et 20 à 25°C ailleurs.

Dimanche 30 mars : Temps froid et pluvieux, avec des précipitations parfois abondantes à l’extrême nord et des chutes de grêle par endroits. Températures en baisse : entre 7 et 12°C sur les hauteurs et 11 à 17°C au nord et au centre.

Lundi 31 mars : Quelques averses éparses le matin au nord, suivies d’un temps plus dégagé l’après-midi. Températures en légère hausse avec des maximales entre 20 et 24°C.

Mardi 1er avril : Ciel partiellement nuageux, parfois plus dense au nord et sur les côtes est, avec quelques précipitations. Les températures resteront stables, mais le vent soufflera en rafales fortes près des côtes.

