Reghecampf est furieux : « Il faut se battre jusqu’au bout pour gagner »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis a été interrogé après la défaite face à Pyramids FC. Le technicien Sang et or a d’abord rappelé l’erreur de l’arbitre assistant sur le but de l’égalisation : « Il y avait hors jeu. L’attaquant a participé à l’action même s’il n’a pas touché le ballon. Mais, ce n’est pas une excuse. Nous devons comprendre que pour gagner les matchs il ne suffit pas de dominer. Il faut se battre sur tous les ballons et rester agressifs, jusqu’au coup de sifflet final. Ce soir, les changements n’ont pas été bons. Nous assumons la responsabilité et pour les prochains matchs, il faudra se montrer plus appliqué ».