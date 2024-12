Reghecampf : « Mission accomplie ! Maintenant, le Derby »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis s’est présenté satisfait et soulagé après la victoire (2/0) face à Pyramids FC pour le compte de la troisième journée de la ligue des champions d’Afrique. Reghecampf a déclaré : » Je félicite les joueurs pour leur combattivité et pour le rendement. Je suis là pour faire des ajustements, mais ce sont eux qui font le travail. Je suis très content pour les buteurs Belaïli et Mokwena. Ils travaillent sérieusement et leur rendement est très positif pour l’équipe. Maintenant que la mission est accomplie, nous pouvons penser au derby qui sera un match totalement différent ».

GnetNews