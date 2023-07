Tunisie/ Relation parents – enfants : Les règles d’une bonne éducation

Les relations entre les parents et les enfants sont essentielles pour le développement émotionnel, psychologique et social des enfants. Les parents sont les premiers modèles pour leur progéniture, leur comportement peut influencer la manière dont ces derniers se comportent et se développent tout au long de leur vie.

Les parents ont un rôle crucial dans l’éducation de leurs enfants, car ils sont les premiers éducateurs de leur enfant. Une éducation qui ne ne se limite pas à leur enseigner les compétences académiques, mais elle comprend également l’enseignement des valeurs et des normes sociales, ainsi que des comportements appropriés. Les parents doivent aider leurs enfants à comprendre la différence entre le bien et le mal, à faire preuve d’empathie et de respect pour les autres, et à développer un sens de la responsabilité.

Cependant, éduquer un enfant n’est pas toujours facile, surtout avec toutes les tentations auxquelles ils sont confrontés dans notre monde actuel. Les enfants sont souvent exposés à des médias sociaux et à des messages qui ne promeuvent pas forcément des comportements sains, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur attitude et leur développement vers l’âge adulte.

Pour en savoir plus sur ce sujet, GnetNews a fait appel à Anas Laouini, psychothérapeute.

Le triangle père/mère/enfant

La relation parent/enfant est axiale dans l’éducation tel a structure mentale de l’être humain. Il s’agit d’un système triangulaire qui s’articule entre la relation père/mère, père/enfant, mère/enfant. Une éducation psychologique saine, résulte justement du bon équilibre des relations mentionnées ci-dessus.

« Si l’un des parents n’est pas sain sur le plan psychologique, ou s’il est trop absent, cet équilibre peut être fragilisé », nous dit anas Laouini.

Les premiers modèles chez l’être humain, sont bien entendu les parents. A travers eux, ils apprennent la peur, la vision de la vie, la vision de soi, les habilités sociales, un champs lexical et également les mécanisme de défenses. « Si un parent a une phobie par exemple, elle se répercutera forcément sur l’enfant, un parents déprimé, communiquera ce mal être à son enfant », explique le psychothérapeute.

Les parents ne sont pas les seuls éducateurs

Si l’enfant aura tendance à reproduire le schéma parental, Anas Laouini rappelle que les parents ne sont pas les seuls éducateurs de leurs enfants. Une situation qui se confirme encore plus dans l’ère dans laquelle nous vivons, aux vues des changements sociétaux qui ont chamboulé le schéma parental classique d’antan. « Ce qu’il faut comprendre c’est qu’aujourd’hui dans la plupart des familles, les deux parents travaillent et ne passent finalement que très peu de temps avec leurs enfants et c’est dramatique. L’enfant passe la majeure partie de sa journée avec ses professeurs à l’école et quand il rentre le soir à la maison, on les met souvent devant la télévision ou un téléphone, pour que les parents puisse s’affairer aux tâche quotidiennes ou tout simplement se remettre d’une journée de travail éreintante, n’accordant finalement que très peu de temps à leurs progéniture « , explique l’expert.

Par conséquent, l’enfant sera influencé par d’autres images et messages provenant des médias en général, qui peuvent être en totale contradiction avec ceux qui sont transmis par les parents.

« Sur internet, les enfants sont confrontés à d’autres cultures, modes de vie, à d’autres catégories sociales qui peuvent être parfois loin de la réalité dans laquelle il vit », poursuit Laouini.

Pour illustrer encore plus son propos, le psychothérapeute a pris un exemple flagrant de l’impact des réseau sociaux et de l’internet en général sur la perception du monde aux yeux des enfants.

« J’ai eu récemment dans mon cabinet une maman qui et venue consulter pour sa famille qui s’est totalement imprégnée de la culture japonaise. A force de regarder et d’écouter les messages véhiculés à travers les réseaux sociaux, l’adolescente a commencé à s’habiller, à manger et même à parler que comme les Japonais, la mettant dans une situation d’exclusion sociale totale. Elle s’est imprégnée de toute la culture japonaise allant même influer sur son comportement avec les autres», relate-t-il.

Les parents, n’ayant pas envie d’entrer dans un conflit, cède aux caprices de leurs enfants, se retrouvant par la suite dans l’incapacité de les refaire basculer dans l’environnement dans lequel ils ont élevé leurs enfants.

La communication: élément essentiel dans l’éducation des enfants

« Il faut absolument que les parents prennent conscience de l’importance d’ancrer l’éducation de leurs enfants dans la réalité de leur vie en minimisant l’accès aux messages externes qui peuvent les influencer. Il est également essentiel de leur transmettre les b-a-ba de la culture dans laquelle il évolue », conseille Anas Laouini.

Par ailleurs, anas Laouini indique que les parents doivent être en mesure de modérer les ardeurs de leurs enfants et de les raisonner lorsque cela est nécessaire en évitant de céder aux caprices en leur expliquant les raisons. « Ils doivent leur apprendre à être conscients des conséquences de leurs actions et à prendre des décisions responsables. Il est également important de leur donner des conseils sur la façon de faire face aux pressions des pairs, ainsi que sur la façon de dire non à des comportements inappropriés », nous dit-il.

Les parents peuvent également aider leurs enfants à développer une certaine tempérance en leur enseignant la maîtrise de soi. Cela implique de leur apprendre à gérer leurs émotions et leurs impulsions, à être patients, à réfléchir avant d’agir, et à être tolérants envers les autres.

« Plus ces enseignements seront transmis à un âge précoce, plus l’enfant pourra les intégrer et les mettre en pratique tout au long de sa vie. L’important étant bien sur de prendre le temps d’expliquer à chaque fois les avantages de tel ou tel enseignements. La communication est essentielle », conclut-il.

En somme, les relations parents/enfants sont cruciales pour le développement sain des enfants. Les parents ont un rôle essentiel dans l’éducation de leurs enfants, notamment en les aidant à modérer leurs ardeurs, en les raisonnant, et en leur apprenant à avoir un comportement sain et une certaine tempérance. En leur fournissant des conseils pratiques et des exemples à suivre, les parents peuvent aider leurs enfants à devenir des adultes responsables, empathiques et respectueux.

Wissal Ayadi