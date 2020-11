Réouverture des mosquées et reprise des activités culturelles à partir de lundi 23 novembre (ministre de la Santé)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé ce mercredi 18 novembre 2020, la réouverture des mosquées, et la reprise de l’accomplissement de la prière en leur sein, à partir de lundi 23 novembre.

Lors d’un point de presse consacré à l’évolution de la situation épidémiologique, au siège de la présidence du gouvernement, le ministre a indiqué que cette réouverture est assortie de l’application des mesures de prévention, et concerne seulement les cinq prières.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé la reprise progressive, à partir de la même date, des activités culturelles, tout en veillant à l’application des protocoles sanitaires.

Ces activités portent sur l’organisation des ateliers et sessions de formation dans les domaines culturel et artistique, la réouverture des galeries d’art et des librairies, et la tenue de certains Concerts via la technique du streaming.

La reprise concerne également les musées, et les spectacles du patrimoine, moyennant une capacité d’accueil de 50 %.

Faouzi Mehdi a, également, fait état de la révision de la fermeture des restaurants, qui interviendra à 19 heures, à compter de lundi prochain. L’heure de fermeture des cafés restera la même, soit 16 heures, vu la situation épidémiologique actuelle.

Le gouvernement fait marche arrière et allège quelque peu les mesures précédemment décidées dans le cadre de la lutte contre la pandémie, après sa décision du week-end dernier de les prolonger de trois semaines, suite aux pressions exercées par les habitués des lieux de culte et les professionnels de la culture…

S’agissant du vaccin anti-coronavirus, le ministre a préconisé que la Tunisie se procure un vaccin en deux doses, à raison d’une dose chaque mois.

Au sujet de la participation des cliniques privées à la prise en charge des malades, le ministre a évoqué le recours au secteur privé dans le cadre de la réquisition, si la capacité d’accueil maximale des hôpitaux est atteinte, affirmant la gratuité des soins des malades Covid+ dans les établissements hospitaliers.

