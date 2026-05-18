Retour des perturbations : orages attendus cet après-midi sur plusieurs régions

18-05-2026

Les températures repartent légèrement à la hausse malgré un ciel instable.

Après une accalmie, les perturbations météorologiques font leur retour ce lundi sur le territoire tunisien. La matinée débutera sous un ciel partiellement nuageux, mais des cellules orageuses accompagnées de pluies se développeront dans l’après-midi, touchant d’abord les régions ouest du nord et du centre avant de gagner certaines zones de l’est du pays.

Les températures afficheront une légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscilleront entre 21 et 26 degrés sur le nord, le centre et les côtes du sud, tandis que les hauteurs occidentales resteront plus fraîches avec des valeurs avoisinant les 18 degrés. Dans le reste des régions, le mercure grimpera entre 27 et 31 degrés.

Le vent soufflera du secteur est, faible à modéré dans la journée, avant de se renforcer en fin d’après-midi sur l’extrême sud où des tourbillons de sable sont attendus localement. La mer, quant à elle, demeurera peu agitée.

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