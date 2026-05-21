RÃ©vision de la loi sur les stupÃ©fiants : la commission parlementaire intensifie ses travaux autour d’un texte Ã 40 articles

Le prÃ©sident de la Commission de la lÃ©gislation gÃ©nÃ©rale, Faouzi DaÃ¢s, a dÃ©taillÃ© les contours d’une proposition de loi ambitieuse visant Ã moderniser l’arsenal juridique de lutte contre les infractions liÃ©es aux drogues, tout en intÃ©grant des dimensions sociales et prÃ©ventives.

La Commission de la lÃ©gislation gÃ©nÃ©rale de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple poursuit l’examen d’une proposition de loi portant modification de la loi nÂ°52 de 1992 relative Ã la lutte contre les infractions liÃ©es aux stupÃ©fiants. Son prÃ©sident, Faouzi DaÃ¢s, a prÃ©cisÃ© au micro d’Expresso que le texte comprend une quarantaine d’articles, rÃ©partis entre abrogations, ajouts et rÃ©visions de peines â€” Ã la hausse, Ã la baisse ou Ã l’identique selon les dispositions concernÃ©es.

Nouvelles incriminations et moyens modernes de surveillance

La proposition de loi met l’accent sur le renforcement des mÃ©canismes de lutte contre le trafic, notamment par le recours Ã des moyens modernes de surveillance des rÃ©seaux criminels. Elle introduit Ã©galement de nouvelles infractions, parmi lesquelles le refus de fournir des Ã©chantillons biologiques ou leur substitution, ainsi que l’introduction de substances stupÃ©fiantes dans des produits alimentaires destinÃ©s Ã la consommation. Le texte prÃ©voit par ailleurs un durcissement des sanctions pour les faits commis dans des espaces publics ou au sein d’Ã©tablissements Ã©ducatifs et de santÃ©, considÃ©rÃ©s comme des lieux particuliÃ¨rement sensibles.

Divergences sur les sanctions visant les consommateurs

DaÃ¢s a reconnu l’existence de divergences au sein de la commission autour de certains articles, notamment ceux relatifs aux peines applicables aux consommateurs, oscillant entre six mois et un an d’emprisonnement, assorties d’une hausse des amendes financiÃ¨res. La commission a dÃ©jÃ auditionnÃ© les porteurs de l’initiative lÃ©gislative, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le Syndicat tunisien des propriÃ©taires de pharmacies privÃ©es ainsi que des experts en droit pÃ©nal. D’autres parties prenantes seront entendues dans les prochaines sÃ©ances.

Une approche globale, au-delÃ du seul rÃ©pressif

Le prÃ©sident de la commission a insistÃ© sur le fait que les travaux ne se limiteront pas Ã la dimension punitive, mais intÃ©greront Ã©galement les aspects sociaux, psychologiques, culturels et Ã©conomiques liÃ©s au phÃ©nomÃ¨ne de la consommation de drogues. Il a indiquÃ© que les sÃ©ances d’audition et de dÃ©bat seront intensifiÃ©es, reflÃ©tant l’intÃ©rÃªt particulier que suscite ce texte au sein de la commission.